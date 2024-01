Guerra de facções deixa um morto e oito feridos em Búzios

Rio - Um ataque em um bar de Búzios, na Região dos Lagos, na madrugada deste sábado (20), terminou com um homem morto e oito feridos. De acordo com a Polícia Civil, o crime pode ter sido motivado pela guerra entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro pelo controle do tráfico na cidade.

O momento da abordagem dos criminosos foi flagrado pela câmera de segurança de um bar, próximo a um ensaio de um bloco de carnaval. Homens armados se aproximam do homem, que estava em uma moto, e abrem fogo, por volta de 0h25. A vítima, que não teve a identidade revelada, já possuía uma extensa ficha criminal, com 17 anotações.

Oito pessoas, todas vítimas de disparo de arma de fogo, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), em Búzios. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O caso foi registrado na 127ª DP (Armação de Búzios).