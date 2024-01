Fuvest divulga lista de aprovados nesta segunda; saiba como consultar

A Fuvest, organizadora do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) vai publicar a lista de candidatos aprovados em 1ª chamada às 8 horas da manhã desta segunda-feira, 22. O processo seletivo é um dos mais concorridos do País e a instituição é considerada a mais importante da América Latina.

Ao todo, são 8.147 vagas oferecidas para ingresso em 2024 para os mais de 180 cursos oferecidos. Aproximadamente 30,8 mil candidatos se classificaram para a 2ª fase das provas, que foram realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro.

A consulta pode ser feita no site oficial da fundação.

A USP disponibiliza cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e que estudaram em escola pública. Do total de vagas, 50% são para ampla concorrência e a outra metade é reservada para alunos que fizeram o ensino médio de forma integral em escolas públicas.

Entre as vagas reservadas para os cotistas de escolas públicas, 37,5% são para os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Os candidatos também podem disputar vagas com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições abrem nesta segunda-feira, 22.

O início da pré-matrícula virtual para os aprovados em 1ª chamada é em 26 de janeiro.