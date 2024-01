Rio de Janeiro tem previsão de chuva e temperatura mais amena

Rio – A semana que começa na cidade do Rio de Janeiro deve ter temperaturas mais amenas e chuvas fracas e moderadas no Rio, de acordo com as previsões do Sistema Alerta Rio.

Nesta segunda (22), existe a chance de chuva fraca a moderada ao longo do dia e os termômetros devem registrar máxima de 26ºC e mínima de 18º C.

Na terça (23) a temperatura cai mais um pouco, com máxima de 24ºC e mínima de 17º C, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. O tempo deve permanecer nublado na quarta (24), com chance de chuva. Máxima de 25º C e mínima de 17º C.

Para quinta-feira (25) a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde e a temperatura começa a subir, com máxima de 27º C e mínima de 16º C.