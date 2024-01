Polícia prende foragido da Justiça graças ao sistema de reconhecimento facial

Rio - Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na manhã deste domingo (21) por agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), na estação Central do Brasil, no Centro, graças ao sistema de reconhecimento facial por câmeras.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava na estação, aguardando o trem, quando foi abordado pelos policiais do GPFer e seguranças da SuperVia. Contra o suspeito, que não teve a identidade revelada, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a 4ª DP (Centro).

O banco de dados utilizado pelo sistema de reconhecimento é administrado pela Polícia Civil, mas a Polícia Militar tem acesso às imagens.