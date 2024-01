Lázaro Ramos recebe alta de hospital após internação por estafa

Lázaro Ramos recebeu alta do hospital em que estava internado neste domingo, 21. Na última sexta, 19, ele passou mal quando estava em sua residência na cidade de Salvador, na Bahia, e foi levado ao hospital Mater Dei por sua mulher, Taís Araújo. Lá, foi diagnosticado com estafa. A recomendação médica é de que o ator fique de repouso até o fim da próxima semana antes de retornar ao trabalho. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do ator.

Atualmente Lázaro Ramos interpreta o personagem Mário Fofoca na novela das 6 da Globo, Elas por Elas. Ele também costuma se empenhar em projetos cinematográficos, como os recentes Ó Paí, Ó 2 e O Primeiro Natal do Mundo.

Confira a íntegra do comunicado sobre a saúde do ator enviado ao Estadão neste domingo, 21:

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana - o ator recebeu alta neste domingo, dia 21."