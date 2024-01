Valesca Popozuda reage à postura de Rodriguinho em show no 'BBB 24'

A postura de Rodriguinho durante parte dos shows dos artistas que vão aotem repercutido por conta de seu ar de desinteresse. Na noite do último sábado, 20, a cantora Valesca Popozuda parece ter feito uma referência à situação, quando foi ao local onde ele estava.

Em determinado momento, ela saiu da pista de dança e foi até a poltrona em que Rodriguinho estava sentado. "Vem comigo! Bota a mão na cabeça, meninas!", pediu, acompanhada por parte da casa até lá, antes que começassem a dançar.

Posteriormente, Rodriguinho falou sobre o momento em conversa com colegas na sala: "O que ela tava fazendo? Só tinha eu ali". "Ela queria te animar. Na hora que você estava sentado, 'vou lá pra ele se animar'", respondeu uma participante.

Do lado de fora do BBB 24, o perfil do cantor compartilhou o vídeo do momento com a legenda "Como um homem comprometido deve se comportar na rua". A mulher de Rodriguinho, Bruna Amaral, apoiou o marido: "eu não esperava nada diferente dele. É sobre ter respeito".

Valesca Popozuda também compartilhou um vídeo com o trecho, destacando trecho da música que fala: "agora eu quero ver se tu aguenta a pressão".

Ao longo das últimas semanas, alguns internautas apontaram uma expressão de insatisfação por parte de Rodriguinho durante os shows de músicos como Ludmilla e Léo Santana na casa do BBB 24. O ator Leandro Hassum, que participou de um podcast sobre o programa, também criticou a postura.

Na tarde deste sábado, 20, a equipe de Rodriguinho usou o perfil oficial do participante no Instagram para destacar cantores que estarão no projeto Rodriguinho no Game, que será lançado em breve, com parcerias com Léo Santana, Belo, Péricles e Dodô.