Os bastidores de um sequestro desacreditado

O fisioterapeuta Aaron Quinn morava em Vallejo, Califórnia, Estados Unidos, e namorava Denise Huskins. Ela tinha ido à casa do namorado na noite de 22 março de 2015. Os dois deitaram-se para dormir, mas foram acordados por dois homens de madrugada. Denise foi levada pelos sequestradores. O que Aaron não esperava é que ele seria suspeito de forjar o sequestro da namorada. E que tanto ele quanto Denise teriam de enfrentar a polícia de Vallejo para provar que o crime foi real.

Essa é a história de Um Pesadelo Americano, documentário da Netflix que estreou na quarta-feira, 17. Baseado na história de Denise, que se popularizou com o caso Garota Exemplar - legado do filme de mesmo nome, em que Amy Dunne (Rosamund Pike) forja o próprio sequestro para incriminar o marido, Nick Dunne (Ben Affleck). A série, dirigida por Felicity Morris (Golpista do Tinder), conta com três episódios que relatam o sequestro de Denise, sua batalha contra a polícia de Vallejo e a busca pelo sequestrador.

Mesmo com a polícia questionando seu relato, Denise conseguiu reunir provas de seu sequestro. Ela e Aaron foram sedados na noite do sequestro e seus olhos foram tapados. Denise foi levada ao cativeiro e solta 48 horas depois, em Huntington Beach, Califórnia, a 650km de Vallejo e perto da vizinhança onde nasceu e cresceu.

Enquanto isso, Aaron foi deixado com instruções dos sequestradores para comunicação com um e-mail não rastreável, sob a ameaça da morte de Denise. Aaron ligou para a polícia de Vallejo, mas o detetive responsável pelo caso, Mathew Mustard, não acreditou nele. Aaron passou os dias seguintes tentando provar sua inocência - o que se agravou quando Denise reapareceu.

O motivo do sequestro, segundo o próprio sequestrador - Matthew Muller, que foi encontrado e preso em 5 de julho do mesmo ano pela tentativa de outro sequestro em Dublin - seria dinheiro. Mas Muller não esperava encontrar Denise e, sim, a ex-namorada de Aaron, com quem o homem dividia a casa anteriormente. Muller tinha ainda três comparsas, com quem se alternava nos sequestros e assaltos. O sequestrador, ex-fuzileiro naval, foi condenado a 40 anos de reclusão, sendo posteriormente processado por estupro, roubo e invasão.

Aaron e Denise estão casados e processaram a polícia de Vallejo, conseguindo um acordo no valor de US$ 2,5 milhões. Mas foi apenas em 2021 que a polícia pediu desculpas ao casal. O chefe de polícia Shawny Williams comentou que o que aconteceu com eles foi "horrível e maléfico": "Estou comprometido em ter certeza de que sobreviventes possam ser servidos com dignidade e respeito".

Denise detalhou o caso no livro Vítima F: De Vítimas de Crime a Suspeitos e Sobreviventes. Ela comentou, em entrevista para ABC News: "Você pode viver todo tipo de trauma que te deixe devastada e pensar que é impossível seguir em frente. O nosso é um exemplo. Há esperança. Talvez leve um tempo e muito trabalho, mas há esperança".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.