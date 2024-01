Rio de Janeiro tem alagamentos e queda de árvores após chuva

Rio - Muitos bairros do Rio de Janeiro registraram no início da tarde desta terça-feira (23) muitos bolsões d'água por causa da chuva que cai desde as primeiras horas do dia. De acordo com informações do Centro de Operações Rio (COR), houve pequenos alagamentos em Copacabana, Leblon, Botafogo, Lagoa, Catete, Rocinha e Vidigal, na Zona Sul, nas avenidas Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, e Cesário de Melo, em Campo Grande, e em Rio das Pedras, na Zona Oeste, e bolsões no Centro, na Rua do Senado e na Avenida Mem de Sá.

Na Estrada das Canoas, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, uma árvore caiu e o corpo de Bombeiros teve de ser chamado para remover o tronco e liberar o tráfego na pista.

Por causa da chuva, houve relatos de falta de energia no Grajaú, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A estação do BRT Golf Olímpico, na Barra, chegou a ficar fechada por alguns minutos.