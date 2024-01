Domingos Brazão é apontado por ex-PM como mandante da morte de Marielle Franco

Apontado como assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-PM Ronnie Lessa, em sua delação premiada à Polícia Federal, teria revelado que o mandante do crime é Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual pelo MDB. As informações são do site de notícias 'The Intercept Brasil'.



O acordo aguarda homologação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que o apontado como mandante tem foro privilegiado. Márcio Palma, advogado de Brazão, não se manifestou sobre o caso alegando desconhecer o conteúdo da deleção que está se informando do caso pela imprensa.



Além de Ronnie Lessa, que está preso desde 2019, o outro envolvido no crime que está atrás das grades é o ex-PM Élcio de Queiroz, que em 2021 fez um acordo de delação premiada e confessou que dirigiu o carro na operação que resultou na morte de Marielle e Anderson.

Rixa com Marcelo Freix

Hoje, a Polícia Federal tem como principal hipótese para o crime uma possível vingança de Domingos Brazão, Marcelo Freixo, ex-deputado estadual pelo Psol e atualmente filiado ao PT e presidente da Embratur no goverbo Lula.

Quando era deputado estadual, Brazão e Freixo tiveram muitos embates na assembleia. Em 2008, ele foi citado no relatório final da CPI das milícias, presidida por Freixo, por ser um dos políticos que tinham livre acesso a fazer campanha em Rio das Pedras, comunidade da Zona Oeste comandada pela milícia.

Domingos Brazão teve de se afastar do cargo de conselheiro no TCE em 2017 depois de ser preso na Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava-Jato no Rio de Janeiro. Ele foi acusado de receber propina de empresários. Em 2019, ele chegou a ser acusado de maneira formal pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de obstruir as investigações sobre a morte de Marielle Franco.