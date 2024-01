Rodriguinho e Vinicius ameaçam agredir Davi; entenda a briga

O Sincerão na noite da última segunda, 22, entregou "fogo no parquinho", conforme prometido. Após a dinâmica, uma das discussões que mais repercutiram do lado de fora do reality foram as falas de Rodriguinho e Vinicius sobre Davi.

Tudo começou com o grupo dos famosos se incomodando com a suposta fala de Davi, sobre ele pensar que os camarotes não mereciam ganhar o reality - o motorista de aplicativo explicou ao grupo que não se recorda dessa fala.

No Sincerão, Vinicius escolheu Davi quando questionado sobre "quem deveria ir ao paredão". Vinicius disse: "Chegar aqui e ouvir que Camarote não merece ganhar foi algo que me feriu muito". E foi aí que os ânimos se afloraram.

Davi e Vinicius foram conversar sobre o assunto no quarto, com direito ao motorista de aplicativo chamar o atleta de "falso" e "cobra" por combinar votos.

Já no quarto do líder, após Yasmin e Wanessa comentarem a forma como Davi se porta no ao vivo, Rodriguinho se exaltou e ameaçou bater no brother. "Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um 'boxe' nele", comentou Rodriguinho. MC Bin Laden e Yasmin, que assistiram à cena, logo repudiaram as falas do cantor.

Essa não é a primeira vez que Rodriguinho diz não temer sair do reality se agredir Davi. Em uma conversa com Bin Laden, Lucas Henrique e Nizan no dia 14, o cantor confessou que bateria no motorista de aplicativo caso o Davi "fosse para cima dele". Rodriguinho afirmou: "Se ele vem, era uma voadora na cara, não estou nem aí".

Em outro momento, em uma conversa com Rodriguinho, Luigi, MC Bin Laden e Lucas Henrique do lado de fora da casa, Vinicius contou sobre a conversa que teve com Davi no quarto. Vinicius continuou contando aos amigos: "Eu falando baixinho e ele começou a falar alto. E eu falei, 'fala baixo que você não está falando com seus amigos, não', contou.

Vinicius ainda disse que tinha "vontade de socar um porradão" em Davi. "Não fala isso não", repreendeu Lucas. "Mas dá vontade", rebateu Vinicius.