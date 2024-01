Adolescente e mulher desaparecem ao tentar atravessar rio em Ubatuba

Uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 20 desapareceram após tentativa de atravessar o Rio Puruba, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na tarde de terça-feira, 23. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), as buscas ainda estão sendo realizadas na região. Pouco antes das 10h desta quarta-feira, 24, a corporação recebeu a informação via 193 de que um corpo foi encontrado na Praia do Léo. A perícia foi solicitada no local, assim como será feito o reconhecimento por familiares.

De acordo com o GBMar, no local mais próximo, o tio de uma das vítimas informou que as duas jovens, que se conhecem, foram atravessar o rio, quando ele percebeu ambas estavam sendo arrastadas pela correnteza que ia em direção ao mar. Logo, ele as perdeu de vista. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30 da tarde de terça.

Nas informações preliminares, levantou-se a informação que as vítimas são de São Paulo (pelo DDD que passaram do telefone). A ocorrência permanece em andamento. Mais detalhes devem ser divulgados ao longo do dia.

Até a metade do mês, o Corpo de Bombeiros já tinha registrado 15 óbitos por afogamento, este ano, nas praias do litoral de São Paulo.

Dicas para evitar o risco de afogamento:

- Nade sempre perto de um guarda-vidas. Pergunte o melhor lugar para o banho de mar;

- Obedeça à sinalização de perigo; observe se há bandeira vermelha;

- Não superestime sua capacidade de nadar. Ideal é que a água não ultrapasse a altura do umbigo;

- Tenha atenção redobrada com as crianças;

- Nade longe das pedras, estacas ou píeres. Evite nado noturno;

- Certifique-se de que não há valas onde entrará na água;

- Evite ingerir bebida alcoólica antes do banho de mar;

- Cuidado ao tentar salvar alguém. Peça ajuda ao guarda-vidas;

- Afaste-se de animais marinhos, como águas-vivas;

- Se for arrastado, não nade contra a corrente. Mantenha a calma, tente boiar e peça ajuda fazendo sinais com os braços.