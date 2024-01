Milícia pode perder força após prisão de líderes na Zona Oeste

Rio - Uma operação da Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (24) prendeu dois líderes da milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Cláudio César Rocha, o 'Cara de Ferro', e Anderson Ferreira de Oliveira, o 'Andinho', foram presos na saída de uma boate em Curicica. Houve troca de tiros e dois seguranças dos milicianos, identificados como Tarik Luigi Fernandes e Kendel Kelvin Nascimento, morreram na hora.

De acordo com as investigações, 'Cara de Ferro' substituiu no comando da milícia 'Playboy da Curicica', morto em confronto com policiais civis na Favela da Maré, em junho do ano passado. Já Andinho é apontado como o número 2 da milícia e considerado braço-direito de 'Cara de Ferro'.

Para o delegado João Valentim, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), as prisões certamente devem enfraquecer a milícia, já que a guerra para ocupação de outros territórios vai esfriar sem seus líderes.

"Além de enfraquecer a milícia na Zona Oeste, as prisões arrefecem a guerra, o que é muito importante porque outros territórios deixam de ser invadidos e a população deixa de ser vítima disso tudo", disse Valentim em entrevista concedida nesta quarta-feira (24) na Cidade da Polícia, Zona Norte.



O grupo liderado por 'Cara de Ferro' era rival de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à polícia no fim do ano passado. Segundo as investigações, o grupo pretendia tomar os territórios de Zinho para expandir o tráfico de drogas, já que teria fortes ligações com outra facção criminosa.



"A milícia do Zinho constitui um grupo rival ao grupo da Curicica. Os presos hoje têm um vínculo forte com o tráfico de drogas. Então, eles eram rivais. Com o enfraquecimento da milícia do Zinho, eles queriam tomar outros territórios. É importante notar que no meio dessa guerra, há uma grande coligação entre milícia e o tráfico de drogas justamente para expandir o poder", disse João Valentim.