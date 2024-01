Policial Militar é ferido durante tiroteio no Jacarezinho

Rio - Um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi baleado na manhã desta quarta-feira (24) durante um confronto com criminosos na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte.



O agente foi atingido na perna e foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na região central da cidade. Não há informações sobre seu quadro de saúde.



De acordo com relatos de moradores, este é o 24º dia seguido de tiroteio na região. Recentemente, a PM intensificou o patrulhamento e as operações na área. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ocupam a comunidade como parte do programa Cidade Integrada.