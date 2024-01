Ex-policial Militar preso por homicídios em atividade miliciana na Baixada Fluminense

Macaé – Nesta quinta-feira (25), a Polícia Civil da 123ª DP, sob a coordenação do delegado titular, Dr. Pedro Emílio Braga, efetuou a prisão do ex-policial militar C.V.G.d.N.d.S., conhecido como "MIOJO". Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto por homicídios qualificados, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo.



A captura ocorreu na Rua Santa Ester, no bairro Jardim Vitória, em Macaé, após um trabalho de monitoramento ao longo da semana. O ex-policial militar ingressou na Polícia Militar em 2014, sendo sua última lotação no 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) na Maré. Desertou em 2022, quando as investigações relacionadas ao seu envolvimento com a milícia começaram.



C.V. é apontado como autor de homicídios cometidos entre julho e agosto de 2022 na Baixada Fluminense, todos relacionados a interesses da milícia organizada local. O preso já tinha registros anteriores por envolvimento em homicídios, organização miliciana, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e prevaricação.



Conduzido à sede da 123ª DP, ele será transferido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade para tornar Macaé uma cidade mais segura e solicita denúncias pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé (22) 98831-8043. O sigilo é garantido, reforçando o compromisso da "Polícia Civil em defesa de quem precisar".