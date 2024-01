Luísa Sonza receberá prêmio internacional da revista 'Billboard'

A cantora Luísa Sonza receberá um prêmio internacional concedido pela revista Billboard na cerimônia do Billboard Women in Music Awards 2024, que celebra os feitos de mulheres na indústria musical ao longo do último ano. O evento ocorre no dia 6 de março em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A brasileira será homenageada com a categoria inédita Global Force Award, que, em tradução literal, significa "Prêmio Força Global". A informação foi divulgação nesta quarta, 24, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Em seu site, a revista destacou que Luísa já lançou três álbuns de estúdio, dois EPs e duas coletâneas, colaborou com artistas internacionais como Katy Perry e Demi Lovato, e que apresenta o programa Queen Stars, da HBO Max, com Pabllo Vittar.

Além da brasileira, a cerimônia vai homenagear a australiana Kylie Minogue (prêmio Ícone), a britânica Charli XCX (prêmio Força na Indústria), a nigeriana Tems (prêmio Quebrando Barreiras), a rapper porto-riquenha Young Mik (prêmio Impacto) e o grupo de k-pop NewJeans (prêmio Grupo do Ano).

Entre as artistas americanas, a rapper Ice Spice vai receber o prêmio Hitmaker Award, que destaca a produção de sucessos longo do ano. Já a cantora Victoria Monét ganhará o Rising Star Award, que significa "estrela em ascensão", e a cantora country Marren Morris será homenageada com o Visionary Award, que a classifica como uma artista visionária.

A artista que receberá o principal prêmio da noite, o de Mulher do Ano, ainda não foi revelada. No passado, nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Lady Gaga, Madonna e SZA receberam o troféu.