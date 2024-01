Fim do 'Bake Off Brasil': Nadja Haddad e Beca Milano se despedem do programa

No ar pelo SBT desde 2015, o programachega ao fim. A notícia foi confirmada por Nadja Haddad, que apresentou a atração desde 2018.

A apresentadora publicou um vídeo em seu Instagram na quarta-feira, 24. Emocionada, disse que já se preparava para a possibilidade do programa acabar, e que recebeu a notícia por meio de um telefonema. "Já vinha trabalhando meu emocional, meu psicológico, mas quando acontece, a gente nunca tá pronto, né?", disse, via stories do Instagram. "É algo que foge do nosso controle, que foge principalmente do nosso querer. Mas só me cabe respeitar as decisões e tentar entender".

Nadja continua: "Foram muitos anos de dedicação inteira a um projeto que, para mim, não era só um trabalho. Naquele período, era a minha vida. A dedicação que eu tinha, era realmente intensa e não só como profissional. Ao contrário, muito mais até como pessoa. Então, eu ainda não consegui digerir... parar e refletir. Hoje fiquei no automático. Eu entendo, aceito, respeito o tempo de tudo... Porque eu sei que é tudo no tempo de Deus", disse.

Em um novo post em homenagem ao programa, a apresentadora escreveu: "O 'Bake Off Brasil' foi um projeto de vida, não só a minha, mas de muitos dos que participaram". Ela finaliza com um agradecimento ao SBT e à equipe do programa.

Beca Milano, que foi jurada do Bake Off Brasil, também se despediu da emissora, onde trabalhava desde 2017. Sobre o programa, a apresentadora fez uma postagem em seu Instagram na quarta, 24: "Ao ser jurada do 'Bake Off Brasil: Mão na Massa' e revelar todos os segredos das receitas no 'Bake Off Brasil: A Cereja do Bolo', não apenas degustei sabores incríveis, mas também provei a amizade e a colaboração de uma equipe extraordinária. Vi a vida de centenas de confeiteiros serem transformadas e o poder de realização quando acreditamos em nossos sonhos", escreveu.