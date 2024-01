Distribuição de bolo de aniversário é retomada no Bixiga

Ontem, durante as comemorações do aniversario de 470 anos de São Paulo, uma antiga tradição voltou a agitar a região do bairro do Bixiga, no centro da cidade: a distribuição do bolo quilométrico em homenagem à capital paulista. Neste ano, os bolos caseiros foram feitos por famílias, voluntários e associações do bairro e voltaram à enorme mesa montada na Rua Rui Barbosa, totalizando em metros a quantidade de anos que a cidade está completando.

A tradição de distribuição do bolo foi criada em 1985 por Walter Taverna, figura icônica no bairro, e o amigo Armando Puglisi, mais conhecido como Armandinho do Bixiga.

Há alguns anos, com crescimento em popularidade, a festa foi incluída no Calendário de Eventos da cidade de São Paulo e ganhou ainda mais destaque e patrocinadores, além da atenção internacional. O bolo chegou a entrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, com o marco de o maior do mundo.

Mesmo com a perda de patrocinadores e a suspensão das comemorações por conta da pandemia de covid-19 e também pela morte de Walter Taverna no ano passado, a festa hoje tem realização garantida pela comunidade, voltando às suas tradições.

Para evitar confusão, a distribuição das fatias de bolo foi feita por voluntários para todos os interessados. O evento, que contou com apoio da Prefeitura, ainda teve show da velha Guarda Musical da escola de samba Vai-Vai, fundada no bairro, Bateria 013, DJ Papaleo, Trupe Baião de 2 e saída do cortejo pelo Parque do Bixiga com Charanga do França.

Atrações

O aniversário da cidade também foi celebrado ontem com atrações musicais gratuitas espalhadas por todas as regiões da cidade. No centro, um palco instalado na Avenida São João teve shows de Clube do Balanço, Demônios da Garoa, Baby do Brasil e Naiara Azevedo. Outros destaques foram Lexa, que cantou no Centro Cultural da Juventude (zona norte); Tati Quebra Barraco, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (zona leste); Karina Buhr, na Casa de Cultura Butantã (zona oeste); e Yasmin Santos, na Casa de Cultura Campo Limpo (zona sul). Já acantora Mart'Nalia se apresentou no Teatro Flávio Império, em Cangaíba (zona leste).