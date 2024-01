Tamoios e Mogi-Bertioga permanecem com interdições por conta da chuva

Dois dos principais acessos ao litoral do Estado de São Paulo que foram interditados entre a noite de quarta-feira, 24 e a manhã da quinta-feira, 25, devido ao excesso de chuvas na região, permanecem bloqueados nesta sexta-feira, 26.

A Rodovia Mogi-Bertioga, acesso à parte sul do litoral norte, foi bloqueada na manhã de quinta-feira devido à queda de uma barreira no trecho de serra. Já a Rodovia dos Tamoios, principal ligação com a parte norte do litoral paulista, teve a pista sentido Caraguatatuba interditada, na noite de quarta-feira, devido ao risco de deslizamentos.

Por volta das 9h30 da manhã da quinta-feira, um barranco deslizou na Serra Velha (km 73) quando já não havia mais o tráfego de carros na via. Em razão do feriado na capital pelo aniversário de São Paulo, o tráfego estava acima do normal e havia congestionamentos.

A serra antiga da Tamoios, que já havia sido interditada pelo excesso de chuvas na terça-feira, 23, voltou a ser interditada às 20h30 de quarta-feira pelo mesmo motivo, permanecendo bloqueada até esta quinta-feira.

Conforme a concessionária, o fechamento da pista sentido litoral no trecho de serra acontece toda vez que o índice de chuvas na região acumula 100 milímetros no espaço de 72 horas. O fluxo segue em operação especial pela serra nova.

Na Mogi-Bertioga, a queda de barreira aconteceu no trecho de serra, entre os municípios de Biritiba-Mirim e Bertioga, na altura do km 84. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), equipes já trabalham no local.

A interdição da rodovia começa no km 69, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Rotas alternativas: SP 99 Rodovia dos Tamoios ou SP150 e SP160 (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Alerta

O litoral de São Paulo tem alerta de chuvas intensas pelo menos até sábado, 27. De acordo com a Defesa Civil, os acumulados de chuva podem chegar a 150 milímetros, com potencial para causar grande impacto na população.

Em São Sebastião, onde um temporal causou a morte de 64 pessoas em fevereiro do ano passado, as sirenes de alerta em áreas de risco, como a Vila Sahy, chegaram a ser acionadas, na noite da quarta, avisando os moradores para deixarem as casas e irem para locais seguros. A situação é monitorada pela Defesa Civil.