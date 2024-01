Ary Fontoura faz 91 anos e é homenageado no 'Encontro'

O ator Ary Fontoura completa 91 anos neste sábado, 27. Para celebrar a data, a produção do programa Encontro Com Patrícia Poeta homenageou o artista nesta sexta-feira, 26. Veja vídeo acima.

Em uma videochamada com Fontoura, Patrícia Poeta e o público cantou "Parabéns para você". Ainda, o ator ganhou um bolo surpresa do programa.

"Essa vela [do bolo] significa 91 anos. 91 anos bem vividos. 91 anos em que eu sempre agradeci pela vida que Deus me deu. Aproveito como Ele quer que eu aproveite, com muita alegria e prazer. Viver pode ser muito bom a partir do momento que você determinar como será sua vida", disse ele.

"Procurando sempre os caminhos melhores, é uma beleza. Eu me sinto profundamente gratificado. Esse é o meu maior presente: a minha longevidade. Vendo as coisas mudarem, vendo o mundo tomando rumos incríveis, vendo as pessoas mudarem também. Enfim, maravilhoso", completou.

Com 90 anos, Fontoura participou do Caldeirão Com Mion e revelou seu segredo para a longevidade. Ao ser questionado se ele praticava musculação, afirmou que sim.

"Fazendo o possível: tem dias que sim, tem dias que não, depende também, a gente é humano, né? Mas de modo geral sempre me movimentando, é uma coisa que eu aconselho a todo mundo: não parar, porque se não param com a gente", respondeu.

A vivacidade de Fontoura, de fato, é uma das características que o destacam. Prova disso foi a participação dele no BBB 24, na quarta-feira, 24. Ele esteve no quadro Vamo Invadir Sua Casa, no qual o humorista Marcos Veras leva famosos para conhecer a casa mais vigiada do Brasil.

O ator não poupou ninguém: deitou na cama dos brothers, comeu a comida deles, usou a touca de cabelo de Giovanna Pitel e até "imitou" Vanessa Lopes, influenciadora que desistiu do programa na última sexta-feira, 19.