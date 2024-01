Masuimi Max, atriz de 'Triplo X', morre aos 45 anos

Conhecida pelo seu papel em Triplo X, Masuimi Max, 45 anos, foi encontrada morta em sua casa nesta quinta-feira, 25.

Segundo o TMZ, a polícia do estado de Nevada foi à residência da atriz na manhã desta quinta-feira, 25, após uma ligação. No momento em que os oficiais chegaram ao local, Masuimi já estava sem vida.

A causa da morte não foi divulgada, entretanto uma investigação completa será executada. O relatório da diligência informou que não existe uma suspeita imediata de crime.

Além de atuar em Triplo X, Masuimi participou de Corman: American Vegetable Hero e Giantess Battle Back.

A atriz e modelo também posou para Playboy, Alt Magazine, Bizarre Magazine e Maxim. Masuimi marcou presença nos eventos que aconteciam na Mansão das Coelhinhas entre 2000 e 2010.

A atriz iria participar do Vegas Chaos, evento que aconteceria no dia 27 de janeiro, em Las Vegas. Nos últimos anos, ela se dedicou ao mundo das tatuagens, além de performance artística e modelagem alternativa. A modelo também tinha um canal no Youtube, onde postava vídeos ocasionalmente.

Em uma homenagem, Ashleeta Beauchamp prestou uma homenagem a amiga. "Estou muito agradecida por ter sido minha mentora quando comecei na indústria, e também por me dar oportunidades. Não consigo acreditar que isso é real", escreveu.