Dois PMs são presos suspeitos de envolvimento em sequestro em Guarulhos

Um flagrante de sequestro terminou com dois policiais militares e um porteiro presos na última sexta-feira, 26, no bairro Taboão, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A vítima era um homem de 23 anos, que foi resgatado sem ferimentos. Além de equipes da Polícia Militar, a Divisão Antissequestro da Polícia Civil também participou da ação.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima teve a casa invadida e foi levada pelos suspeitos, que passaram a entrar em contato com familiares e amigos do jovem para exigir resgate. Foi combinado que uma determinada quantia seria entregue em outro local de Guarulhos, para onde equipes da PM e da Polícia Civil se deslocaram.

Ao serem abordados dentro de um carro, os suspeitos chegaram a disparar contra os policiais, mas acabaram sendo detidos. Quatro celulares, uma mochila e dinheiro foram apreendidos, bem como as armas relacionadas à ação.

Os policiais militares envolvidos foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes e o porteiro, à carceragem do 1º DP de Guarulhos. O caso foi registrado pelo 6º DP da cidade da região metropolitana de São Paulo. Os policiais tinham 27 e 33 anos de idade, e o porteiro, 32. Eles devem ser indiciados por extorsão mediante sequestro e tentativa de homicídio.