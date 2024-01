Em 48h, três corpos são encontrados em rio no Anil

Rio - O corpo de Davi Mongeroti, de 21 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (27), em um rio no bairro do Anil, na Zona Oeste. Este é o terceiro cadáver que aparece nesta região desde a tarde de quinta-feira (25). As comunidades próximas de Rio das Pedras e Gardênia Azul registraram intensos confrontos entre facções criminosas nos últimos dias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para recolhimento de cadáver na Avenida Canal do Anil por volta das 14h15. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na quinta-feira (25), o corpo de Carlos Henrique Moura, de 28 anos, foi encontrado no rio que corta a Avenida Canal do Anil. Marcelo Cordeiro de Oliveira, de 60 anos, foi localizado também em um rio, na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras.

A disputa pelo controle do território se desenrola há mais de um ano e provoca uma rotina de violência.