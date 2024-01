Homem é preso por estuprar a filha de apenas 6 anos

Rio - Ademir Nunes do Santos, de 29 anos, foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (26), sob a acusação de ter estuprado a própria filha, de 6 anos, no bairro Parque Santa Clara, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campos dos Goytacazes (Deam), a vítima relatou aos agentes que sofreu, pelo menos, dez abusos. De acordo com a polícia, Ademir aproveitava o momento em que a mãe da criança ia para a igreja para abusar da menor. O casal estava separado há três anos, mas moravam no mesmo terreno. A avó da menina, mãe do estuprador, flagrou um dos abusos quando a criança estava com o pai no banheiro.

Ademir fugiu da cidade após ser expulso de casa pela própria mãe e depois teria feito contato com a família avisando que não se entregaria e que pretendia se matar.

O homem, que presta serviços para o Fórum de Campos dos Goytacazes, foi localizado no município vizinho de São Francisco de Itabapoana.