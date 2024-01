Após forte chuva, SP tem queda de árvores, pontos de alagamentos e estado de atenção

A chuva forte que caiu na cidade de São Paulo neste sábado, 27, deixou três pontos de alagamento na capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O órgão decretou estado de atenção em todas as regiões, com exceção da zona sul.

Até as 18h deste sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 26 chamados para quedas de árvores e dois para enchentes e alagamentos. Não há registro de vítimas até o momento.

Dois pontos alagados se localizam na zona leste da cidade. Um deles no Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, na Penha, no sentido bairro/centro. A Avenida Itaquera ficou intransitável nos dois sentidos, na altura da Rua Campinas do Piauí, no meio da tarde, ainda de acordo com o CGE.

Foi registrado ainda um ponto intransitável na Marginal Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, no sentido Castello Branco. De maneira geral, a chuva passou de forma rápida e se propagou para várias cidades a oeste da Grande São Paulo.

Para domingo, 28, o cenário é de sol entre nuvens, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C. A previsão é de pancadas isoladas de chuva de moderada a forte intensidade, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos e elevação das cotas dos rios e córregos da região metropolitana de São Paulo e da capital entre a tarde e o início da noite. O solo, que ainda se encontra encharcado, mantém o risco de deslizamentos de terra.

Nos próximos dias, as precipitações começam a diminuir, mas ainda são previstas chuvas moderadas. As temperaturas passam a se elevar gradativamente na próxima semana, em função da diminuição da nebulosidade, mudança na direção dos ventos e presença mais constante do sol no decorrer dos dias.

Embora no decorrer da semana que vem se espere que a temperatura entre em elevação e o calor retorne para diversas cidades, não se projeta temperatura excessivamente alta, de acordo com a Metsul Meteorologia. Não perspectivas de máximas acima de 35ºC nas próximas semanas.

Os dados do CGE mostram que janeiro acumulou até as 13h de hoje cerca de 236,7mm, que representa 92,3% dos 256,5mm esperados para o mês.