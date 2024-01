Hoje é Dia: Eduardo Coutinho e chacina de Unaí são destaques da semana

Na semana de transição entre janeiro e fevereiro de 2024, o Hoje é Dia destaca os 20 anos da Chacina de Unaí, evento trágico que motivou a criação do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (28/01). Também é hora de relembrar a trajetória de Eduardo Coutinho, um dos principais documentaristas brasileiros, encontrado morto há dez anos, em 2 de fevereiro de 2014.

A semana celebra o Dia Nacional do Quadrinho (30 de janeiro) e um sentimento bastante presente em canções populares, o Dia da Saudade (30 de janeiro).

No dia 2 de fevereiro, simpatizantes das religiões candomblé e umbanda celebram Iemanjá, considerada a rainha dos mares. A mesma data é celebrada por católicos como Dia da Nossa Senhora dos Navegantes.

Independente da religião, a mitologia sobre Iemanjá ajuda a contar a história do Brasil e o papel das mulher na sociedade contemporânea. O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, teve um episódio voltado para deusas iorubás, trazendo histórias de deusas como Iemanjá e Oxum. Ouça:

Em 28 de janeiro de 2004, quatro funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego foram assassinados em Unaí (MG) durante uma fiscalização de trabalho escravo em fazendas. Em 2023, a Radioagência Nacional noticiou que o então procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão imediata dos condenados pela Chacina de Unaí. Ouça:

Vale lembrar que 28 de janeiro se tornou o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo em referência à chacina, porém o trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil. Em 2022, mais de 2 mil pessoas foram resgatadas trabalhando em condições semelhantes à escravidão. Confira reportagem sobre o assunto no Repórter Brasil:

Dia 29 é Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data chama atenção para combate a preconceitos contra pessoas transexuais. Em 2015, o Portal EBC produziu o especial multimídia “Eu, trans, quero te mostrar quem sou”. O começo do material instiga internautas com perguntas simples sobre como se referir a uma pessoa:

Em 2 de fevereiro de 2014, a Agência Brasil noticiava a morte de Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas da história do cinema brasileiro. Ele foi encontrado morto dentro de casa. O assassino foi Daniel Coutinho, um dos filhos do cineasta, que foi considerado posteriormente inimputável pela justiça após laudo de insanidade mental.

Durante sua trajetória artística, Coutinho produziu vários filmes que privilegiam as histórias de pessoas comuns. Entre suas obras, destacam-se "Cabra Marcado Para Morrer", clássico da cinematografia documental brasileira, e de "Edifício Master", sobre moradores do famoso prédio de Copacabana.

O documentarista foi homenageado no 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Seu outro filho, o promotor de justiça Pedro Coutinho, participou do programa especial da Rádio Nacional de dentro do evento e destacou o legado do pai:

Morte do tecladista estadunidense Billy Powell (15 anos) - integrante da banda de southern rock Lynyrd Skynyrd Fundação da Confederação Nacional do Transporte (70 anos) Ocorre a Chacina de Unaí (20 anos) - quatro funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego foram assassinados na região, durante uma fiscalização de trabalho escravo em fazendas Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - a data relembra a chacina cometida em Unaí - MG da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo numa fazenda local Dia Internacional da Privacidade de Dados Dia Mundial dos Corais da Amazônia

Nascimento da apresentadora estadunidense Oprah Winfrey (70 anos) - vencedora de múltiplos prêmios Emmy por seu programa The Oprah Winfrey Show, o talk show com maior audiência da história da televisão norte-americana Nascimento do compositor fluminense Roberto Martins (115 anos) Morte do esportista paraense Hélio Gracie (15 anos) - foi responsável pela difusão do Jiu-Jitsu no Brasil e idealizador do estilo de arte marcial brasileira conhecido mundialmente como Brazilian Jiu-Jitsu Dia da Visibilidade Trans

Nascimento do compositor e pianista mineiro Waldir Calmon Gomes (105 anos) Morte do empresário paulista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel (15 anos) - idealizador do primeiro e até hoje, único carro genuinamente brasileiro: o Gurgel BR-800 O Boeing 707-323C cargueiro da Varig desaparece sobre o oceano Pacífico 30 minutos depois de decolar de Tóquio (45 anos) - o voo transportava, entre outros itens, quadros do pintor Manabu Mabe; é conhecido por ser um dos maiores mistérios da história da aviação Dia do Quadrinho Nacional Dia da Saudade Início da primeira linha de bondes puxados por tração animal do Largo do Rocio (atual Praça Tiradentes) até a Usina (início do Alto da Boa Vista (165 anos)

Morte do sambista fluminense Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela (75 anos) - durante as tentativas de aproximação dos Estados Unidos com os seus vizinhos da América do Sul, Paulo da Portela foi escolhido para ser o modelo da criação do personagem Zé Carioca, bem como para representar o samba no exterior. Foi homenageado junto com Natal (figura de presidente lendário da escola) e Clara Nunes pela GRES Portela no ano de 1984, no enredo "Contos de Areia", que deu o 21º campeonato do Carnaval do Rio de Janeiro à escola Nascimento do jogador de beisebol estadunidense Jackie Robinson (105 anos) - primeiro jogador afro-americano da Major League Baseball na era moderna Dia Mundial do Mágico

Nascimento do jogador de futebol fluminense Juan Silveira dos Santos (45 anos) - com 33 gols marcados com a camisa do Flamengo, Juan e Júnior Baiano são os maiores zagueiros artilheiros da história do clube Morte da pianista paulista Anna Stella Schic (15 anos) - grande intérprete da obra de Villa-Lobos e uma das mais destacadas pianistas brasileiras do século 20 Morte do pianista e compositor fluminense Ernesto Nazareth (90 anos) - um dos grandes nomes do choro e do maxixe, foi um dos primeiros artistas a tocar na Rádio Sociedade (atual Rádio MEC do Rio de Janeiro) Morte do pintor holandês Piet Mondrian (80 anos) - foi um dos nomes do Modernismo e criu o estilo Neoplasticismo. Seu estilo influencia diversas vertentes artísticas até os dias atuais Morte do ator austríaco Maximilian Schell (10 anos) - vencedor do Oscar em 1961 pelo filme "Julgamento de Nuremberg" Edição do Ato Institucional Número Seis ou AI-6 (55 anos) - diminuiu o número de juízes do STF e determinou que crimes contra a segurança nacional seriam julgados pela Justiça Militar The Beatles assumem a primeira posição no hit parade com a canção "I Want to Hold Tour Hand" (60 anos) Dia do Publicitário Incêndio no Edifício Joelma, com 191 mortos (50 anos)

Dia de Iemanjá - também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro como Nossa Senhora dos Navegantes Dia Mundial das Zonas Úmidas - consideradas pela ONU um dos ecossistemas mais produtivos e ameaçados do mundo. A maior zona úmida continental do planeta fica no Brasil: o Pantanal Nascimento do ator hispano-brasileiro nascido na Suécia Luis Gustavo (90 anos) - iniciou sua carreira artística como contrarregra através de seu cunhado Cassiano Gabus Mendes, então diretor artístico da TV Tupi. Pouco tempo depois, já havia participado de diversos filmes, telenovelas e teleteatros até estrelar o anti-herói em "Beto Rockfeller" de Bráulio Pedroso, considerada a primeira novela moderna no formato que dura até a atualidade. Desde então, consolidou a sua carreira artística atuando em diversas telenovelas, filmes e seriados Nascimento do cantor e compositor pernambucano Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, o Lenine (65 anos) Morte do ator inglês William Henry Pratt, o Boris Karloff (55 anos) - famoso por interpretar o monstro Frankenstein Morte do músico inglês Sid Vicious (45 anos) - baixista da banda Sex Pistols Morte do cineasta paulista Eduardo Coutinho (10 anos) - um dos maiores documentaristas da história do cinema do Brasil. Tinha como marca realizar filmes que privilegiavam as histórias de pessoas comuns Morte do ator e diretor teatral estadunidense Philip Seymour Hoffman (10 anos) - vencedor do Oscar de melhor ator por "Capote" e conhecido pela série "Jogos Vorazes" Morte do cantor, compositor e produtor musical maranhense Nonato Buzar (10 anos) Nascimento do letrista, teatrólogo, poeta, pintor, caricaturista e escultor fluminense Luís Peixoto (135 anos) Nascimento da concertista e flautista francesa Marie Thérèse Odette Ernest Dias (95 anos) Morte do compositor e organista francês Armand-Louis Couperin (235 anos) Ataque de tropas rebeldes a Recife durante a Revolução Praieira (175 anos) Festa de Iemanjá em Salvador Festa de Navegantes em Porto Alegre Inauguração do primeiro trecho da Rodovia Belém-Brasília (65 anos)