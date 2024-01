Chuva intensa faz cidade de SP entrar em estado de atenção para alagamentos

Fortes chuvas atingem a cidade de São Paulo neste domingo, 28, que está em estado de atenção para alagamentos.

Na zona leste da capital paulista, o alerta foi emitido por volta das 10h30, enquanto em outras regiões o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Palo já fazia o alerta desde as 10h12. Por volta das 10 horas, o tempo fechou em diversos bairros.

Estado de emergência para alagamentos

Zona leste às 10h27

Zona norte às 10h12

Zona sul às 10h12

Zona sudeste às 10h12

Zona oeste às 10h12

Centro às 10h12

Marginal Pinheiros às 10h12

Marginal Tietê às 10h12

Neste domingo, além das fortes chuvas, as temperaturas também estão mais baixas. De acordo com a Meteoblue, a mínima prevista é de 18ºC, enquanto a máxima não deverá passar de 25ºC.

No sábado, a chuva forte que caiu na cidade de São Paulo deixou três pontos de alagamento na capital, de acordo com o CGE. O órgão decretou estado de atenção em todas as regiões, com exceção da zona sul.

Medidas devem ser adotadas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;

Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.