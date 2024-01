Isabelle, Juninho, Luigi e Alane disputam o sexto paredão do 'BBB 24'

Neste domingo, 28, foi formado o sexto paredão do Big Brother Brasil 2024. Isabelle, Juninho, Luigi e Alane disputam a permanência por mais uma semana na casa. Seguindo a dinâmica da semana, Fernanda, enquanto anjo, imunizou Rodriguinho. Entre as quatro pessoas na mira do líder, MC Bin Laden, optou por indicar Isabelle para o Paredão. "Estou devolvendo o mesmo voto que ela deu em mim", justificou o líder.

Na votação do confessionário, Davi foi o mais votado pela casa, com nove votos. Os três emparedados por Marcus Vinicius, por meio do 'Big Fone', tinham direito a indicar mais uma pessoa ao paredão. Em consenso, Pitel, Juninho e Luigi escolheram Alane.

Com mais uma chance de se livrar da berlinda, Davi, Alane, Luigi, Pitel e Juninho disputaram a primeira prova "bate e volta" da temporada. Em uma dinâmica de duas fases, os participantes precisavam encontrar bolsas com diamantes.

Alane, Pitel, Davi e Luigi saíram vitoriosos e garantiram posição na segunda fase. Juninho não teve a mesma sorte e foi automaticamente para o Paredão.

Na segunda etapa, os participantes enfrentaram um jogo de sorte que envolvia posições em uma escadaria até o topo. Davi e Pitel escaparam da berlinda e garantiram mais uma semana na casa.

A eliminação ocorre nesta terça-feira, 30.