'BBB 24' tem madrugada com clima tenso, gritaria e observação sobre falta de 'parabéns'

A formação do sexto Paredão dotrouxe novidades para o jogo, mas deixou um clima tenso na casa. A noite deste domingo, 28, teve a estreia da Prova Bate e Volta e o resultado pareceu desagradar os brothers.

Houve quem apontasse uma falta de receptividade a Davi, que escapou da berlinda. A madrugada teve gritaria entre MC Bin Laden e Isabelle, chamada pelo brother de "falsa".

Veja o resumo da madrugada:

Formação de paredão e primeira Prova Bate e Volta

A formação do Paredão teve reviravoltas neste domingo. Dos seis indicados à berlinda, cinco tiveram direito a disputar a Prova Bate e Volta e dois conseguiram escapar da berlinda: Davi e Pitel. O brother havia sido o mais votado da casa, com nove indicações, enquanto a sister havia sido emparedada pelo Big Fone. Ao final, o Paredão quádruplo terminou com Isabelle, indicada pelo líder, Juninho, Luigi e Alane.

Faltou 'parabéns'?

A volta de Davi, o mais votado da casa, não agradou grande parte dos brothers. As reações após o retorno do motorista de aplicativo, porém, chamaram a atenção de MC Bin Laden e Deniziane, que criticaram uma suposta "falta de empatia". "É um 'bagulho' que eu não concordo. Ele voltou e ninguém deu 'parabéns' para ele", observou o cantor. "Exclusão não é legal, fazer isso com as pessoas não é legal. [...] Não precisa comemorar, mas ter empatia nessa hora. [...] É inimigo no jogo, não inimigo na vida", completou.

A conversa repercutiu para Luigi, que também falou sobre o assunto em conversa com Deniziane, Wanessa e Yasmin. "A gente tem que tomar muito cuidado para não excluí-lo, esse é o meu ponto principal", pontuou a sister.

Wanessa, porém, disse que não consegue conviver com o brother, pois ele lhe dá "gatilhos". "Eu fico extremamente ansiosa com gente assim. Tudo o que eu falo parece que vai ser usado contra mim. [...] Eu falo uma coisa ou outra, mas sentar e ficar conversando eu não consigo", afirmou.

MC Bin Laden x Isabelle

O clima ficou tenso entre MC Bin Laden e Isabelle após a sister ter sido indicada ao Paredão pelo líder da semana. Depois de descobrir que ela havia votado em Lucas, um dos aliados do artista no jogo, o cantor passou a chamar a colega de "falsa". MC Bin Laden citou "falsidade" em conversa com Rodriguinho. Isabelle ouviu e os dois começaram a discutir. "Falsa por quê? Eu já fui sua amiga, por acaso?", questionou a sister. "Só comprovou aquilo que eu estava pensando de você", rebateu o brother.