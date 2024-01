Polícia de Pernambuco investiga morte de idoso que caiu de escada rolante em estação de metrô

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso de um homem de 75 anos que caiu de uma escada rolante e não resistiu aos ferimentos, na estação Recife do Metrô, no bairro de São José, no centro da capital pernambucana.

Conforme a investigação, o acidente envolvendo o idoso Manoel Francisco dos Santos Filho aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano, mas ainda permanece em análise pela Delegacia da Rio Branco.

"As diligências foram iniciadas imediatamente após o fato e seguirão até a completa elucidação. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os detalhes", afirmou a polícia.

No dia do acidente, o carrinho de um ambulante ficou preso no topo da escada rolante. O comerciante e outro passageiro caíram. No meio da aglomeração formada, o idoso tentou sair pela estrutura lateral do equipamento. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de quase 7 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não se pronunciou. O espaço permanece aberto para manifestação. A reportagem também aguarda o retorno do advogado Kleber Freire, que representa a família da vítima.

Mais informações sobre a investigação serão divulgadas pela polícia civil somente após a conclusão do inquérito.