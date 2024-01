Timberlake lança 'Selfish', mesmo nome de faixa da Britney Spears; sobre o que fala cada uma?

Justin Timberlake lançou a primeira música de sua carreira após seis anos. A faixa Selfish estreou muito bem no ITunes, chegando a pegar o primeiro lugar da parada. Quem não gostou nada disso foram alguns fãs de Britney Spears, que lembraram que a cantora lançou uma música de mesmo nome ainda em 2011, no álbum Fame Fatalle. Por isso, trataram de desbancar a faixa do ex-namorado da diva pop e, já na sexta, 25, Selfish - de Britney Spears - desbancou a novíssima Selfish de Justin.

Mas sobre o que fala cada uma delas? "Selfish", em inglês, significa "egoísta", mas nenhuma das músicas trata o parceiro como uma pessoa egoísta, como poderia acontecer em uma letra de sofrência. O egoísta, nos dois casos, é o próprio narrador, que quer assumir o controle da situação.

"Egoístas"

Na letra de Britney, ela encarna uma mulher empoderada - fazendo jus ao seu álbum, Femme Fatalle - anunciando que será "um pouco egoísta" e que terá o controle da situação. Ela convida o parceiro a "dar uma voltinha em sua Mercedes" e diz o que quer e o que não quer que ele faça. "Essa noite, você vai ser meu homem", canta ela. A faixa é um eletropop dançante, a cara dos hits que rondavam as paradas naqueles idos de 2010. Foi produzida pelo duo StarGate e pelo DJ Sandy Vee.

Já a música de Justin Timberlake mostra um eu-lírico assumindo uma crise de ciúmes. "Não posso evitar" - canta ele - "se quero cada pedacinho seu. Parece que sou egoísta". Ao longo da música, ele exalta a beleza da pessoa amada e canta "ainda bem que sua mãe te fez, você deve ser um anjo". A balada acena para os melhores hits pop de Justin, com uma pegada rítmica e dançante com batidas de R&B. Foi produzida por Timberlake em parceria com Louis Bell e Cirkut.

Crises do passado

O embate entre os "selfishs" na parada do ITunes é uma resposta dos fãs de Britney a Justin Timberlake.

Tudo começa em 2023, quando Britney lança a autobiografia, A Mulher em Mim, em que faz revelações sobre o namoro que teve com Justin Timberlake entre 1999 e 2002. Apesar de o romance ter sido idealizado por muitos adolescentes na época, Britney conta que ela se sentiu boicotada após o término, pois parte da mídia pareceu ter tomado as dores do rapaz - Justin virou o "mocinho traído" e, à Britney, acabou restando o estereótipo da "megera traidora".

Em seu livro, Britney ainda revela que ele a traiu mais de uma vez, e ainda cita um aborto que a cantora fez porque o então namorado não queria o bebê, o que gerou a fúria dos fãs.

Apesar do esforço dos do fandom, tanto Selfish de Britney Spears quanto Selfish de Justin Timberlake perderam o primeiro lugar do ITunes dos EUA nesta segunda, 29.

Quem não quis comprar essa briga foi a própria Britney Spears que, em um post em seu Instagram nesta segunda, 29, faz um elogio à música do ex e até um pedido de desculpas pelo que escreveu em sua autobiografia: "Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi em meu livro. Se ofendi alguma das pessoas com quem realmente me importo, sinto profundamente Também queria dizer que estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, Selfish."

Apesar de não pedir desculpas nominalmente, não é difícil saber que trata-se de um recado ao cantor.

Justin já havia feito um mea culpa em 2021, quando pediu desculpas a ex em um post no Instagram. O pedido veio depois do lançamento do documentário Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela, que expunha os problemas de saúde mental da cantora e as polêmicas de sua tutela.

Parece que o clima amistoso se instaurou entre o ex-casal - resta saber se os fãs concordam com isso.