Carreta-tanque pega fogo e interdita Rodovia Régis Bittencourt; congestionamento chegou a 8 km

Uma carreta-tanque carregada com líquido inflamável pegou fogo, na manhã desta segunda-feira, 29, em Cajati, no Vale do Ribeira, região sul de São Paulo. O incêndio teve início por volta das 10 horas, segundo a concessionária, causando o bloqueio total da Rodovia Régis Bittencourt no sentido de Curitiba. Houve 8 quilômetros de congestionamento, mas a pista já foi liberada.

O motorista da carreta saiu da cabine antes que o veículo fosse envolvido pelas chamas e sofreu ferimentos leves.

A Régis Bittencourt é a principal ligação de São Paulo com o Sul do País.

A interdição ocorreu no km 520, obrigando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a fechar a rodovia no km 498.

Cerca de 3 quilômetros de fila se formaram no local do incêndio. Outros 5 quilômetros de veículos se estenderam no ponto de bloqueio.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da concessionária trabalharam para conter as chamas.

A pista foi liberada por volta das 13 horas, mas o congestionamento persistia no início da tarde, devido à retenção do tráfego.

Segundo a concessionária, o motorista da carreta recebeu atendimento em um hospital da cidade.