Filho revela que Claudia Alencar não está mais andando

Claudia Alencar segue internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A atriz de 73 anos deu entrada no hospital no dia 17 de dezembro devido a uma infecção bacteriana e segue sem previsão de alta hospitalar. De acordo com o filho, o estado de saúde da atriz piorou neste mês e "nesse momento, ela não está mais andando".

Desde sua internação, Claudia foi submetida a duas cirurgias e segue sem previsão de alta hospitalar. A última atualização do estado de saúde da artista foi feita por meio de boletim médico, divulgado nesta segunda-feira, 29. "A Sra. Claudia G Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar", diz o comunicado.

Yann Hatchuel, filho de Claudia Alencar, se mostrou preocupado com o estado de saúde da mãe em entrevista à Quem. "Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando", explicou.

Hatchuel também disse que a equipe médica está realizando uma bateria de exames para descobrir o diagnóstico da artista e tratar sua condição.

Na última semana, a assessoria de imprensa da atriz divulgou uma nota, esclarecendo que a atriz não fará mais parte do elenco de Beleza Fatal, primeira novela original da HBO Max. As gravações teriam início em fevereiro.