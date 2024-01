Morre, aos 78 anos, a atriz Jandira Martini

A atriz Jandira Martini, conhecida pela participação em novelas de destaque da Globo, incluindo, e, do SBT, morreu aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso, com quem a artista já foi casada, em uma postagem no Instagram nesta terça-feira, 30. Ele não revelou a causa da morte.

"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam", escreveu Caruso, que relembrou ter escrito peças, roteiros de cinema, séries e novelas ao lado da atriz. "Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra".

O ator ainda falou sobre o luto com a morte da artista. "Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", disse.

Nos comentários da postagem, colegas de profissão lamentaram a morte da atriz. "O quê? A Jandira Martini? Meu Deus, quanta tristeza. Meu Deus", lamentou Marisa Orth. "Sinto muitíssimo. Que perda. Um abraço carinhoso para toda a família e amigo", disse Grace Gianoukas.

Atualmente, o canal Viva transmite a reprise de América, de 2005, novela na qual a atriz também esteve no elenco.