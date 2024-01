SP começa a emitir nova carteira de identidade nacional em 9 postos de atendimento

Desde segunda-feira, dia 29, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser emitida em nove pontos de atendimento da capital e da Grande São Paulo. O documento pode ser solicitado em seis postos do Poupatempo e em três unidades do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), que é vinculado à Polícia Civil.

Num primeiro momento, o número de emissões será limitado - não foi informado o total -, mas elas serão ampliadas de forma gradativa. Por ora, a CIN pode ser feita nos seguintes postos do Poupatempo:

- Lapa;

- Itaquera;

- Santo Amaro;

- Sé;

- Caieiras;

- Guarulhos;

As outras três unidades são o Descomplica em:

- São Miguel, na capital;

- Um posto em Barueri;

- Atende Fácil de São Caetano do Sul.

Para solicitar a CIN, é preciso baixar o aplicativo do Poupatempo e fazer agendamento prévio. A liberação de horários é feita de modo gradativo. No dia do atendimento, será preciso levar a certidão de nascimento ou de casamento.

O governo paulista informa que, para fazer a solicitação do documento, é preciso ter uma conta gov.br no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal e não possuir outra solicitação da CIN em andamento.

A Carteira de Identidade Nacional usa o número do CPF como registro. O documento também traz um QR Code, que permite verificar sua autenticidade ou se ele foi roubado ou extraviado. O documento será o único válido em território a partir de 2032 - até lá, as carteiras de identidade antigas seguirão sendo aceitas normalmente.