Mamma Bruschetta volta a ser internada em São Paulo após ter recebido alta

Nove dias após receber alta, a apresentadora Mamma Bruschetta voltou a ser internada em São Paulo. A informação foi confirmada aopela assessoria de imprensa da artista. Segundo a equipe, Mamma deu entrada no hospital depois de sentir falta de ar nesta segunda-feira, 29.

Ainda de acordo com a assessoria, os médicos não detectaram pneumonia, e suspeitam de problemas cardíacos. Ela segue no hospital para realizar alguns exames.

A apresentadora já havia sido hospitalizada no último dia 12 com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca e sintomas como falta de ar, tosse e dores no peito. Ela havia recebido alta no dia 20.

Na ocasião, ela publicou a informação em um vídeo no Instagram e emendou com um "até breve" aos fãs. "Já recebi alta. Estou saindo para minha casa completamente sã, vou continuar os tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz", informou.