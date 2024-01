Morre Mauro Spiller, pai de Leticia Spiller, aos 98 anos; atriz lamenta: 'Esteja em paz'

A atriz Leticia Spiller lamentou, nesta terça-feira, 30, a morte do pai, Mauro Spiller. Ele tinha 98 anos. A causa da morte não foi informada pela artista.

Leticia escreveu um longo texto em que refletia sobre o luto e os momentos que viveu ao lado do pai. Ela também publicou um vídeo com registros ao lado de Mauro e a música Pai, de Fábio Jr. "Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente. E esse algo é um estado permanente de enamoramento e encantamento", iniciou na legenda.

"É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram. Aqueles a quem a alma abarca, soma e cuida", continuou ela, que detalhou que "esses pedaços" fazem parte do "todo que há em mim". "O que importa é o agora, mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que os levo comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz, meu pai", prosseguiu.

Leticia ainda descreveu lembranças que guarda do pai, como recitais de música clássica em sua casa quando era pequena, dos conselhos que recebeu ao se tornar mulher e da gentileza de Mauro com as outras pessoas. "Eu recordo, eu recordo, eu recordo e sempre recordarei", disse.

A atriz contou que "antes de fazer a passagem", o pai lhe agradeceu "por tudo". "E eu digo: obrigado por tudo, pai. Obrigado, universo, por [eu] ser sua filha", finalizou.

Nos comentários, a artista recebeu apoio de diversos colegas de profissão. "Meus sentimentos, minha querida", escreveu Ary Fontoura. "Ele estará sempre com você. Meu abraço mais apertado", disse Isis Valverde.