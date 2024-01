Gisele Bündchen fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Dói saber que não poderei te abraçar'

Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a morte da mãe, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, em uma publicação nesta terça-feira, 30. Ela morreu no domingo, 28, em Porto Alegre, onde estava internada em decorrência de um câncer, aos 75 anos.

"Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você", escreveu Gisele no Instagram.

Com um álbum de fotos ao lado da mãe, Gisele continuou a homenagem. "Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça. Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou", completou.

"Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou. Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo", finalizou.

Bancária aposentada, Vânia estava internada desde a última sexta-feira, 26. Ela era casada com o professor universitário e escritor Valdir Bündchen. Além de Gisele, Vânia deixa mais cinco filhas: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, irmã gêmea da modelo.

Vânia também chegou a participar de um comercial da linha de skincare da marca de luxo Dior ao lado da filha em 2020. Na ocasião, ela refletiu sobre o significado de beleza aos 70 anos. "Eu creio que a maior beleza vem do interior. E a gente precisa cuidar do seu ser para poder espelhar as coisas boas", declarou.