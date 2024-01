Paul Anderson, de 'Peaky Blinders', admite posse de crack e coloca em risco filme sobre a série

Paul Anderson, intérprete de Arthur Shelby Jr. no sucesso da TV, se declarou culpado de posse de crack em um bar de Londres, de acordo com jornal inglês. Era esperado que ele integrasse o elenco de um filme que encerra a série, cuja estrela de, Cillian Murphy, protagoniza.

O episódio pode colocar em risco os planos dos roteiristas, uma vez que o personagem de Paul é fundamental na trama final da produção da BBC. "Será muito difícil fazer um filme de Peaky Blinders sem um personagem tão importante, ao mesmo tempo em que será difícil tê-lo reprisando o papel como se nada tivesse acontecido", disse ao jornal uma pessoa não identificada próxima à produção, que sugere que o filme pode chegar a ser cancelado.

O roteiro do filme está sendo desenvolvido pelo mesmo responsável pela série, Steven Knight. O longa deveria entrar em produção no início do segundo semestre deste ano.

Além da droga, ele admitiu ao tribunal também estar com anfetaminas de classe B, diazepam e pregabalina, além de um cachimbo usado para fumar o crack - o que a defesa diz que ele não fez. Entretanto, posteriormente, um exame toxicológico identificou cocaína - e não crack - no sangue do ator, diz o jornal.

O flagrante ocorreu em 26 de dezembro de 2023, chamado de "Boxin Day" na Inglaterra. Paul foi multado em 1.345 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 8, 4 mil.

De acordo com o periódico britânico, a polícia foi chamada ao bar após um cliente sentir cheiro de crack vindo de um banheiro desativado de onde Paul teria acabado de sair. O ator estava acompanhado de um homem jovem e um bebê de 17 meses.

À corte, a defensora de Paul, Moira Macfarlane, disse que o ator é reconhecido frequentemente e que "faz o melhor que pode para agradar aos fãs do programa, vestindo o personagem". Ela afirmou que foi isso que aconteceu naquela noite, que tentou se exibir para as pessoas e sugeriu que ele teria recebido as drogas dos fãs.

"Ele se viu em uma situação infeliz e deveria ter tido a força para dizer não", declarou Macfarlane.

Ainda segundo o Daily Mail, produtores investigavam a conduta do ator no set de filmagem após uma reclamação de um colega. Embora não se saiba o conteúdo da reclamação, pessoas próximas negaram comportamento inapropriado e afirmaram ao tabloide britânico The Sun que ele expressava confiança em ser inocentado.

Recentemente, Paul estrelou o filme Lift: Roubo nas Alturas, da Netflix, que chegou à 1ª posição do Top 10 da plataforma de streaming.