Homem suspeito de assassinar a própria mulher a facadas é preso em Itaguaí

Rio - A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (31) o catador de material reciclável Evan França Ribeiro, que é o principal suspeito de assassinar a facadas a própria mulher, identificada como Rafaelyyy Costa. O crime aconteceu no dia 23 deste mês em Itaguaí, na Região Metropolitana.

À polícia, Evan disse que ele e a mulher, que era trans, se envolveram em uma briga com outro catador de material reciclável e o culpou pela morte. Mas durante as investigações, os peritos descobriram manches de sangue na casa do suspeito e descobriram uma faca no banheiro.

A polícia acredita que o crime tenha sido cometido por ciúmes após uma discussão.