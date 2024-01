Conselho de Ética da Câmara vai reavaliar situação de Marcos Braz após divulgação de imagens

Rio - Após a divulgação de novas imagens, o vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, terá sua situação reavaliada pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Câmeras de segurança de um shopping center na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, flagraram o dirigente partindo para cima do entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos. Ele chuta a vítima caída e em seguida lhe dá um tapa na cabeça. O caso aconteceu em setembro do ano passado. Para o Ministério Público, as imagens desmentem a versão de Braz, que disse que foi ameaçado de morte ao lado da filha.

"Surgiram fatos novos que precisam ser avaliados pelo Conselho de ética. Essas imagens levaram o Ministério Público a se manifestar. Então, diante da manifestação do Ministério Público, que concluiu que o vereador cometeu um crime, o conselho precisa voltar a se reunir para avaliar a conduta de um membro da casa legislativa, que se envolveu em um crime enquanto o painel da casa informava que estava presente a uma sessão legislativa", disse Teresa Bergher.

Como a câmara está em recesso, a vereadora vai encaminhar ofício à presidência quando a casa voltar aos trabalhos, no próximo dia 15. "Em setembro, o conselho se reuniu e decidiu levar em conta a explicação que o vereador deu durante uma entrevista coletiva. Mas as imagens mostram o oposto do que ele disse na entrevista - o que levou o MP a concluir que ele cometeu lesão corporal. Então, devemos nos reunir novamente, com base nos novos fatos, na decisão do Ministério Público", completou Teresa.



Por meio de nota, o Conselho de Ética comunicou que acompanha os desdobramentos do processo judicial.