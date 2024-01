Lula e diretor-executivo da AIE se reúnem e debatem transição energética e inclusão social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira, 31, o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os principais temas do encontro foram transição energética e inclusão social.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participou da reunião. "O diretor-executivo da AIE ressaltou a importância da visão do Brasil na área de energia, que entende a transição energética como ferramenta para promoção de uma maior inclusão social. Tanto o governo brasileiro quanto a AIE consideram fundamental que a inclusão, bem como as condições dos países de renda mais baixa, seja considerada na agenda de transição energética", diz a nota.

Além da transição energética e inclusão social, o status do mercado internacional de energia e a posição de vantagem do Brasil em energias renováveis, como biocombustíveis, eólica e solar também foram debatidas. No encontro, Birol ofereceu o apoio da AIE ao Brasil na organização do G20 e da COP30, a ser realizada em Belém em 2025.

Nesta manhã, durante a abertura de evento de assinatura do Plano de Trabalho Conjunto para a Aceleração da Transição Energética, Silveira pediu apoio a Birol para a criação de uma Agência Internacional de Biocombustíveis. Segundo ele, os biocombustíveis estão para o Brasil assim como o petróleo está para os países árabes.

De acordo com Silveira, há intenção de acelerar mercados regionais e globais para os "combustíveis do futuro", como hidrogênio e os biocombustíveis, com foco na descarbonização da indústria, dos transportes e da mobilidade urbana.