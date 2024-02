Graciele Lacerda abre processo por danos morais contra nora de Zezé Di Camargo

O embate familiar entre a influenciadora Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, e a nora do cantor, Amabylle Eiroa, ainda não chegou ao fim. Desta vez, Graciele entrou com um processo contra Amabylle por dano moral e material.

Conforme apurado pelo Estadão, ela pede cerca de R$ 600 mil de indenização, alegando que as disputas públicas a prejudicaram financeiramente e a fizeram perder contratos e parcerias.

Procurados, os advogados de Graciele, Matheus Pupo e João Mazzieiro, confirmaram a abertura do processo, mas informaram que não podem se pronunciar sobre ele, uma vez que tramita em segredo de Justiça. A reportagem entrou com contato com Amabylle, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

A disputa entre a influenciadora e Amabylle se desenrola desde outubro, quando a arquiteta, noiva de Igor Camargo, revelou que um perfil falso no Instagram estava difamado parte dos parentes. Na época, especulava-se que a conta pertencia a Graciele, o que então foi confirmado.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, já em dezembro, ela assumiu ter criado uma conta falsa, mas disse que o perfil foi criado para que se defendesse de ataques que sofre nas redes sociais.

Graciele argumentou que sua equipe era responsável pela conta e ela, com o tempo, se esqueceu de usá-lo. Ainda de acordo com a influenciadora, o perfil era usado para elogiá-la e gerar engajamento em suas publicações.

Após a veiculação da entrevista, Igor Camargo usou as redes sociais para se pronunciar e voltar a afirmar que o perfil era usado para atacar a família. Ele disse ter tomado a decisão de comentar sobre o assunto por Amabylle, proibida de falar publicamente sobre o assunto.