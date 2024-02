Davi discute com MC Bin Laden e Lucas durante festa no 'BBB 24'

Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden discutiram e trocaram acusações após o show de Glória Groove no. O baiano acusou Bin Laden de ser manipulador e chamou Lucas de "calabreso". O Embate mobilizou todos os participantes do reality, que se dividiram pela casa para entender a discussão.

A briga começou com Davi e Lucas no lado externo do banheiro. Os brothers estavam conversando quando o carioca chamou o motorista de falso e mentiroso e o baiano rebateu: "você é falso e fofoqueiro". Rodriguinho e Bin Laden chegaram ao banheiro e presenciaram a discussão.

Davi pede para Lucas ficar calmo, o chamando de "calabreso". Em seguida, o baiano tenta explicar o que estava acontecendo ao funqueiro, que se irrita quando o motorista confirma que realmente havia aconselhado Yasmin Brunet a se afastar deles, ainda no início do jogo. "Claro, você é manipulador", diz Davi.

Bin Laden se alterou e parte para cima do baiano. Rodriguinho e Lucas tentaram separar os dois, que seguiram trocando farpas. "Você fala nas costas, seu moleque!", gritou Bin Laden. Wanessa Camargo e Isabelle chegaram à sala tentando separar os brothers para finalizar a briga.

O que significa o termo 'calabreso'?

A expressão utilizada por Davi gerou dúvidas em alguns participantes se ele havia sido gordofóbico com Lucas. No entanto, "calabreso" é um meme da internet usado pelo humorista Toninho Tornado, que costuma trocar o gênero das palavras para se referir às pessoas. A expressão se popularizou e ganhou as ruas. No X, antigo Twitter, a palavra ficou entre os assuntos mais comentados durante toda a madrugada.