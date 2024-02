Relembre a trama de 'Cheias de Charme', novela que vai substituir 'Mulheres de Areia' na Globo

Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida. O trio de 'empreguetes' estará de volta ao ar a partir de março quando a novela Cheias de Charme será exibida no Edição Especial, faixa de novelas da TV Globo que vai ao ar após o Jornal Hoje. A trama vai substituir Mulheres de Areia.

Exibida originalmente em 2012, a novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira foi um grande sucesso do horários das sete, sobretudo por dar protagonismo a história de três empregadas domésticas, interpretadas por Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Durmmond.

A novela também retratou a explosão do tecnobrega, por meio da personagem Chayene, uma cantora com a carreira em declínio que se tornar a antagonista das empreguetes.

No começo da trama, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drumonnd) passam uma noite juntas na cadeia. É a partir desse fato que elas decidem se unir para mudar definitivamente seus destinos.

O caminho que elas encontram é formar um trio, As Empreguetes, que fazendo sucesso, desperta a fúria de Chayene.

Outro personagem de destaque na novela foi o cantor-galã, interpretado pelo ator Ricardo Tozzi. Ele é disputado por Rosário, mas se vê obrigado a aceitar uma namoro midiático com Chayene.

Com uma parte musical bastante presente na história, a novela consagrou a música Vida de Empreguete, tema do trio formado por Pena, Rosário e Cida. Cheias de Charme também jogou luz na carreira da cantora Gaby Amarantos, intérprete da canção Ex Mai Love, que foi tema de abertura da novela. O cantor Michel Teló fez uma participação na história em cena com Chayene e Fabian.

Ainda estão no elenco de Cheias de Charme atores como Aracy Balabanian, Marcos Palmeira, Marcos Pasquim, Humberto Carrão, Leopoldo Pacheco e Jonatas Faro.

No ano passado, Leandra Leal afirmou que há planos de fazer um filme com o trio As Empreguetes, mas, até o momento, não há confirmação de que o projeto esteja realmente em produção.

Cheias de Charme já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo entre os anos de 2016 e 2017, mas até o momento não faz parte do catálogo do Globoplay.