'BBB 24': Mulher de Davi começa a vender X-Calabreso em barraca de lanches

Mani Reggo, mulher do participante do BBB 24, Davi, anunciou uma novidade que promete conquistar os paladares dos soteropolitanos.

Nesta quinta-feira, 1º, por meio de suas redes sociais, a empresária Mani revelou o lançamento de um sanduíche exclusivo em sua barraca de lanches em Salvador, Bahia: o X-Calabreso."Estou lançando na minha barraca o sanduíche X-Calabreso!", escreveu no X, antigo twitter.

Com a demanda crescente e muitos pedidos pelo X-Calabreso, Mani decidiu atender aos anseios de seus clientes e oferecerá o sanduíche em sua barraca. Em sua postagem, ela fez o convite: "Como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender. Espero vocês aqui, viu?".

A origem do nome "calabreso" remete a uma polêmica discussão entre Lucas Henrique e Davi, que aconteceu na noite de quarta-feira, 31, dentro da casa do BBB 24. O baiano Lucas chamou o professor de capoeira de "calabreso". Inicialmente interpretado como um possível insulto, provocando uma controvérsia sobre a possível gordofobia envolvida na expressão, logo se esclareceu que a palavra fazia parte de um meme da internet, uma brincadeira com as palavras, sem intenção de ofender.