Asteroide do tamanho de um arranha-céu passará perto da Terra nesta sexta-feira

Um asteroide do tamanho de um arranha-céu passará a 2,7 milhões de quilômetros da Terra nesta sexta-feira, 2. Mas, não há motivo para preocupação: especialistas afirmam que não existe chance de que ele atinja nosso planeta, pois estará a sete vezes a distância da Terra à Lua.

O Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Nasa (agência espacial norte-americana) estima que a rocha espacial tenha entre 210 e 480 metros de diâmetro. Isso significa que o asteroide pode ser semelhante em tamanho ao Empire State Building, de Nova York, ou à Willis Tower, de Chicago.

Descoberto em 2008, o asteroide é designado como 2008 OS7. Após a passagem desta sexta-feira, ele só voltará ao caminho da Terra em 2032, mas será um encontro muito mais distante, a 72 milhões de quilômetros de distância.

Nesta semana, outros seis asteroides vão sobrevoar a Terra. Três deles, muito menores (com menos de cem metros de diâmetro), também passarão inofensivamente pela Terra na sexta-feira, e mais dois no sábado, 3. No domingo, 4, um asteroide com cerca de metade do tamanho do 2008 0S7 passará a 7,3 milhões de quilômetros do planeta.