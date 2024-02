Dado Dolabella abre processo de danos morais após 'publicações difamatórias e caluniosas'

Em meio a participação de Wanessa Camargo no, diversos usuários passaram a relembrar as polêmicas que Dado Dolabella, namorado da sister, já se envolveu. Nesta quinta-feira, 1, o artista alegou que está sofrendo difamação nas redes sociais e que, por isso, moveu um processo de danos morais.

Nas redes sociais, ele publicou o processo, mas não informou o nome do ré. A reportagem entrou em contato com Dado para um pronunciamento e mais detalhes de sua acusação, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. Na legenda da publicação, Dolabella disse que foi alvo de diversas publicações nas redes a seu respeito, influenciadas por "acusações de uma senhora que incita o público a me chamar de criminoso".

Vale lembrar que, desde a entrada de Wanessa no reality da Globo, Luana Piovani, ex-namorada que ele agrediu e chegou a ser condenado pelo crime de violência doméstica, passou a criticar a cantora por se envolver com o artista com histórico de agressão.

Então, no Instagram, Dado declarou: "Recentemente, ao tomar conhecimento de várias publicações a meu respeito, em que os autores das publicações mentiram, influenciados por uma sequência de vídeos com acusações extremamente difamatórias e caluniosas de uma senhora que incita o público a me chamar de criminoso e que volta e meia usa suas redes para causar polêmica a benefício próprio, ingressei com ações para obter liminarmente os dados pessoais dos autores para tomada das medidas legais".

"Juiz deferiu a liminar e determinou à rede social que forneça todos os dados de uma das autoras das publicações que me caluniaram e difamaram. O juiz entendeu que a publicação revela potencial dano à minha imagem (...) A decisão proferida pelo juiz deixa claro que a rede social não é terra sem lei, e todos que continuarem estarão sujeitos a responder pelos crimes cometidos", escreveu o ator.