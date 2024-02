'Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante', revela Tati Quebra Barraco sobre ex-namorados

Durante sua participação no Colônia Bahls, programa de Nicole Bahls, desta quinta-feira, 1°, Tati Quebra Barraco falou sobre seus ex, revelando que seis deles já estão mortos. A cantora também disse que era a amante nesses relacionamentos. "Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante", disse.

Casada há 23 anos, Tati também contou que nunca removeu as tatuagens feitas em homenagem aos homens com quem já se relacionou. A cantora disse que os desenhos são uma memória afetiva de cada um deles.

A artista também explicou que todos esses envolvimentos aconteceram antes dela se tornar uma pessoa famosa e que todos eles tinham suas qualidades.

Ao lado das convidadas do programa, Wanessa Wolf, Valesca Popozuda e Pocah, Tati participou do quadro Ex Preguiça, no qual o objetivo era descontar raiva de ex namorados em um manequim. A apresentadora do programa questionou se a cantora já foi traída e Tati respondeu que não.

A convidada ainda disse que se passasse por uma situação de infidelidade por parte de seu marido, acha que não o perdoaria. "Acho que não, mas tem que passar, né? É muito fácil falar", afirmou.

A artista também falou sobre seu marido e explicou que muitas pessoas não sabem que ela é casada, já que não expõe sua relação nas redes sociais. "Não dou carne para banquete", brincou.