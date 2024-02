Vivi Romanelli enfrenta câncer pela segunda vez: 'Bora para mais uma luta'

Na última quinta-feira, 1º, a apresentadora Vivi Romanelli, 61 anos, compartilhou em seu Instagram um vídeo explicando sobre sua saúde e a volta do melanoma (câncer de pele) que enfrentou há dois anos. Ela deverá passar por uma cirurgia em breve e pelo tratamento da doença. "Quando você recebe um diagnóstico como esse novamente, o chão abre. Mas vamos seguir em frente", desabafou.

Vivi explica que descobriu a volta da doença após a realização de uma biópsia em uma pinta retirada no braço direito.

A apresentadora já havia passado por tratamento para melanoma (câncer de pele manifestado nos melanócitos, células produtoras de pigmento da pele) há dois anos, na perna esquerda, que comenta ter sido mais grave que o segundo. Vivi deve passar pela cirurgia de retirada do câncer, que consiste em fazer a raspagem no local da pinta e tratamento para eliminação das células cancerígenas remanescentes. Ela avisa que já está no processo de documentação para a cirurgia "já enviei os documentos para minha oncologista para agilizar".

O melanoma, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é o tipo de câncer de pele mais frequente no Brasil e corresponde a 30% dos diagnósticos de tumores malignos registrados no País. Vivi comenta também que "é o câncer de pele mais mortal que existe hoje", mas finaliza sendo positiva: "Sou uma mulher guerreira e forte, e nada vai acontecer".

Internautas expressaram carinho por ela nos comentários. "Que força você passa! Receba nosso carinho e positividade! Boas vibrações e fé em Deus!", escreveu um. "Você é protegida, beijos no coração", disse outro.

A filha da apresentadora, Natália Romanelli, comentou: "Te amo! Já deu certo!".

Conheça a apresentadora

Viviane Romanelli Mourão é jornalista e atual apresentadora do Cap Mania. Ela iniciou sua carreira no telejornal Bom Dia, na Estácio FM, e passou por diversos programas, como o Só Rio, da GNT (1993) e o BestShopTV, da Tv Gazeta, local onde ficou mais conhecida. Em 2009, Vivi ganhou um programa de culinária na mesma emissora, durante o Manhã Gazeta. Substituiu Palmirinha Onofre até 2011, no TV Culinária, e passou a trabalhar com programas de capitalização, como o RJ da Sorte (Band Rio) e o Rio de Prêmios (RecordTV). É casada com o empresário Marcelo Mourão e tem uma filha, Natália Romanelli.