BBB 24: Big Fone e prova Bate e Volta de novo; veja a dinâmica dos próximos dias

Durante a edição desta quinta-feira, 1°, do Big Brother Brasil 24, o apresentador Tadeu Schmidt divulgou a dinâmica dos próximos dias na casa mais vigiada do Brasil.

No sábado, ocorre a Prova do Anjo. Já no domingo, antes da formação do paredão, o Big Fone tocará durante o ao vivo e acontecerá a segunda prova Bate e Volta do BBB 24.

O sétimo paredão será quádruplo e será o primeiro da edição com votação para eliminar os brothers - até então, o público votava para manter um participante na casa.

Antes da festa desta sexta-feira, 2, Fernanda, líder da semana, terá que colocar quatro participantes Na Mira do Líder. Um dos quatro brothers deverá ser o indicado da líder para a berlinda de domingo. No sábado, 3, acontece a prova do anjo, na qual o vencedor é autoimune e poderá salvar outro confinado do Paredão.

No programa de domingo, 4, quem atender o Big Fone estará imune e terá que dividir a casa em dois grupos, exceto pelo líder, que serão utilizados na votação desta semana. A primeira vez em que o telefone tocou na edição foi na última sexta-feira, 26, e foi atendido por Marcus Vinícius, que indicou Juninho, Pitel e Luigi ao Paredão.

O voto será aberto e cada participante de um grupo terá que votar em um brother de outro. Os mais votados de cada grupo estão no Paredão. Em seguida, a votação passa a acontecer no confessionário e os brothers precisarão votar em alguém do mesmo grupo, totalizando mais dois emparedados.

Os quatro indicados pela casa disputarão a prova Bate e Volta, na qual somente uma pessoa escapa da berlinda. A eliminação acontecerá na próxima terça-feira, 6, inaugurando a votação para eliminar alguém da casa.